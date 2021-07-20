Singapur'da infial yaratan olay 0:00 / 0:00

AA

Singapur basınındaki haberlere göre, dün River Valley Lisesi'nin tuvaletinde 13 yaşındaki bir erkek öğrencinin cansız bedenini bulan yetkililer polis çağırdı.

Okula gelen polisler, buldukları baltaya el koyarken sağlık görevlileri ise çocuğun öldüğünü duyurdu.

16 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİ CİNAYETLE SUÇLANIYOR

Okuldaki ölümle ilgili olarak yakalanan 16 yaşındaki bir öğrenci, bugün video yoluyla katıldığı mahkemede cinayetle suçlandı.

Duruşmada, duygusuz bir şekilde durduğu belirtilen söz konusu öğrenci, mahkemenin ardından psikiyatrik değerlendirmesinin yapılabilmesi için bir sağlık merkezine gönderildi.

Bir süre bu merkezde tutulmasına karar verilen öğrencinin, 10 Ağustos'ta yeniden hakim karşısına çıkması bekleniyor.

16 yaşındaki öğrencinin 2019'da intihara teşebbüs ettiği ve ruh sağlığı merkezinde kaldığı öğrenildi.

Polisin olayla ilgili yürüttüğü ilk soruşturmaya göre, iki öğrencinin birbirini tanımadığı ortaya çıktı.

BALTA İNTERNETTEN ALINMIŞ

İçişleri ve Adalet Bakanı K Shanmugam, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ön soruşturmaya göre baltanın internetten alındığını belirtti.

Shanmugam, olayın şok edici bir trajedi olduğunu söyledi.

Singapur'daki okullarda şiddet olayları nadiren yaşandığı için bu olay toplumda infial uyandırdı.

Sosyal medyada, okulların güvenliği ve öğrencilerin akıl sağlığı gibi konular tartışıldı.

Ülkede, cinayetin cezası idam olsa da 18 yaşından küçükler ömür boyu hapis cezasına çarptırılıyor.