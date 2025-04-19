Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin açılışını yaptı. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Hastanemizin ilçemiz, şehrimiz, ülkemiz ve sağlık camiamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

400 yataklı yeni hastanemizin hizmete girmesiyle, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanemizin yatak kapasitesi de 900'e yükselmiş oluyor.

Son 23 yılda sağlık alanında büyük bir dönüşüme imza attık. Dünyada örnek alınan modern sağlık altyapısını ülkemize kazandırdık. Aile hekimiyle, hastanesiyle, en ileri teknolojili aracı gereciyle hayal dahil edilemeyen bir seviyedeyiz. Kimi yerlerde bir takım eksiklikler, aksaklıklar olabilir. Şikayetleri gidermek için yoğun gayret gösteriyoruz.

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Bizim siyasette rehberimiz bellidir. Devlet, millet için vardır. Devlet vatandaşına hizmet için vardır. Tüm vatandaşlarımızı kucaklamaya, her hizmeti ülkemiz ücra köşesine kadar ulaştırmaya çalışıyoruz. İnsan kaynağı, çalışma şartları ve özlük haklarını iyileştirdiğimiz sağlık personelimizle milletimize aşkla hizmet ediyoruz.

Sıra bulmanın dert, ilacın ayrı dert olduğu o kötü günleri gençlerimiz bilmiyor. Eskiden sağlık deyince, hastane deyince insanlarımızın neden endişeye kapıldığını bugün idrak edemiyorlar. Kimsenin oy rengine bakmadan çalıştık. Koşturduk, hizmet götürdük. Sağlık alanında ülkemizi bugün dünyada parmakla gösterilen bir konuma ulaştırmayı başardık. Yapacak çok işimiz var. Durmadan, dinlenmeden, yorulmadan koşturuyoruz. Önceki gün Silvan sulama tüneli kazı başlangıç törenini gerçekleştirdik. Yeni bir dünya kurulurken Türkiye, bu yeni küresel sistemde hak ettiği şekilde temsil edilsin diye uğraşıyoruz. Hedeflerimize ulaşana kadar bu mücadeleyi bırakmayacağız. 23 yıl boyunca hep geleceğe odaklandık. Politikalarımızı hep orta ve uzun vadeli belirledik. Kimi ideolojik çevreler bizim ufkumuzu asla kavrayamadı. Ülkenin yüksek çıkarlarını değil, kendi küçük menfaatlerini düşündüler. NORMAL DOĞUM PANKARTI Bir futbol kulübümüz Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü kampanyaya destek olmak için pankartla çıktı. Kimseye bir saygısızlık yoktu. İddia ettikleri gibi kadınları rencide edecek hiçbir durum yoktu. Sadece çok önemli bir konuya dikkat çekme niyeti vardı. Son yıllarda ülkemizin kanayan yarası olan bir sorunun çözümüne katkı sunma amacı vardı. Bunun üzerine malum odaklar harekete geçtiler. Önce sporcularımızı ve futbol kulübümüzü linç ettiler, sonra Sağlık Bakanlığı'nı hedef aldılar. Son derece çirkin ifadelerle ortalığı velveleye verenlere soruyorum. Bakanlığımızın normal doğumu teşvik etmesi, sizi niçin bu kadar rahatsız ediyor? Sağlık Bakanlığı'nın görevi milletin sağlığını korumak değil midir? Ortada dünya ortalamalarına göre anormallik varsa çözüm üretmek değil midir? Toplum sağlığı için elindeki tüm imkanları seferber etmesi dışında ne yapmasını bekliyorsunuz?