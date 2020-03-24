Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlık çalışanlarımızın maddi koşullarını daha iyi hale getirmek için harekete geçtik. Cumhurbaşkanımıza ve Maliye Bakanımıza bu konudaki hassasiyetleri için teşekkür ediyorum. Bir önemli gelişme daha: 32.000 sağlık profesyonelini işe alıyoruz" ifadelerinde bulundu.
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