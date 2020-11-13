Bakan Koca'dan sevindiren açıklama! yakın zamanda hayatımızdan çıkacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Özgürce nefes alacağımız günleri özledik. Maske, yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak. COVID-19 aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var. Sonucu bekleyelim. Evimizin dışında, başkalarıyla olduğumuz her yerde maskemizi kuralına uygun şekilde takalım. Sabrınız için: Sağ olun" açıklamasında bulundu.
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 13, 2020
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