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HaberlerSağlıkSon dakika haberi! Bakan Koca'dan sevindiren açıklama! yakın zamanda hayatımızdan çıkacak - Haberler
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Son dakika haberi! Bakan Koca'dan sevindiren açıklama! yakın zamanda hayatımızdan çıkacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Özgürce nefes alacağımız günleri özledik. Maske, yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak. COVID-19 aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var. Sonucu bekleyelim. Evimizin dışında, başkalarıyla olduğumuz her yerde maskemizi kuralına uygun şekilde takalım. Sabrınız için: Sağ olun" açıklamasında bulundu

Son dakika haberi! Bakan Koca'dan sevindiren açıklama! yakın zamanda hayatımızdan çıkacak - Haberler
Bakan Koca'dan sevindiren açıklama! yakın zamanda hayatımızdan çıkacak
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HABERTURK.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Özgürce nefes alacağımız günleri özledik. Maske, yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak. COVID-19 aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var. Sonucu bekleyelim. Evimizin dışında, başkalarıyla olduğumuz her yerde maskemizi kuralına uygun şekilde takalım. Sabrınız için: Sağ olun" açıklamasında bulundu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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