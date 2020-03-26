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Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerden biri de genç yaşına rağmen Dilek Tahtalı oldu. CHP 24’üncü dönem Amasya Milletvekili Ramis Topal’ın İstanbul'da yaşayan yeğeni 33 yaşındaki Dilek Tahtalı, sosyal medya hesabından 7 Mart tarihinde yaptığı paylaşımda burun tıkanıklığı, aşırı geniz akıntısı, baş ağrısı, halsizlik, gün sonu başlayıp gece uyutmayan kriz halinde gelen öksürük nöbetleri yaşadığını dile getirdi.

GENÇ KADIN SOSYAL MEDYA HESABINDA PAYLAŞMIŞ

Genç kadın, 9 Mart'ta ise "Düş artık ateş bir bırak yakamı yeter! Dakika da bir sirkeli aspirinli su kürü, ılık duş, buz gibi hava da balkona çıkmaktan bayılacağım" diyerek, yaşadıklarını dile getirmişti.

10 Mart'ta koronavirüs tanısı konulan Dilek Tahtalı, tedavi gördüğü Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Dilek Tahtalı'nın ankilozan spondilit (ağrılı ve iltihaplı romatizma) ve ailesel akdeniz ateşi (FMF) hastalıkları nedeniyle immunsupresif yani bağışıklık sisteminin baskılanmasını sağlayan bir tedavi aldığı belirtildi.

"YETKİLİLERİ DEFALARCA UYARDIK"

İstanbul Tabip Odası, Dilek Tahtalı'nın koronavirüs sebeiyle yaşamını yitirmesi üzerine bir paylaşımda bulundu. Oda'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Hekimlerimizin ve çalışanlarımızın sağlıkları bizim için değerlidir. Riske girilmesin, tıbbi koruyucu ekipmanlar verilsin, önlemler alınsın diye yetkilileri defalarca uyardık. Yaşatmak için yaşamak istiyoruz.

Dilek Tahtalı'yı yitirmenin acısını ve üzüntüsünü duyuyoruz."

— İstanbul Tabip Odası (@istabip) March 25, 2020