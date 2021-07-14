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Son dakika haberi Mahkemeden Ahmet Kural kararı!

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği gerekçesiyle üç suçtan toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan ancak kararın İstinaf Mahkemesi'nce bozulmasının ardından yeniden yargılanan Ahmet Kural, bu kez de aynı cezaya çarptırıldı. Gençoğlu'nun avukatı Dr.Rezan Epözdemir de, "Türkiye'nin en temel kanayan yarası olan kadına karşı şiddet bakımından emsal mahiyette bir karar olmasını temenni ediyorum. Geç kalınmış olsa da bir kez daha adaletin tecelli etmiş olması önemli" dedi

AYNI KARAR! Son dakika: Mahkemeden Ahmet Kural kararı!
Mahkemeden Ahmet Kural kararı!
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İHA

Oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla'yı darp ettiği gerekçesiyle yeniden yargılandığı davada, ‘hakaret', ‘yaralama' ve ‘tehdit' suçlarından toplamda 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İSTİNAF MAHKEMESİNCE BOZULMUŞTU

Oyuncu Ahmet Kural’ın şarkıcı Sıla’yı darp ettiği gerekçesiyle yargılandığı dava karara bağlanmış, karar İstinaf Mahkemesi’nce bozulmuştu. Bozma kararının ardından Kural’ın yeniden yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü. İstanbul 60’ıncı Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, beyanda bulunan müşteki Sıla’nın avukatı, sanığın cezalandırılmasını talep etti. Sanık Ahmet Kural’ın avukatı ise beraat ilişkin taleplerini söyledi.

Davayı karara bağlanan mahkeme, sanık Ahmet Kural’ı "hakaret", "tehdit" ve "yaralama" suçundan indirim uygulayarak 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Ahmet Kural’ı önceki kararda olduğu gibi cezaya çarptıran mahkeme, cezada erteleme uygulanmasına hükmetti.

"ADALET TECELLİ ETTİ"

Karara ilişkin konuşan Sıla’nın avukatı Rezan Epözdemir, “İddialarımızın gerçek olduğu bir kere daha tescillendi. Sanık Ahmet Kural "kasten yaralama", "hakaret" ve "tehdit" suçlarını işlediğinden mahkum edildi. Geç kalınmış olsa da, bu yönüyle müvekkilimizin memnun etmese de, her şeye rağmen adalet tecelli etti” ifadelerini kullandı.

AVUKAT EPÖZDEMİR: EMSAL BİR KARAR

Gençoğlu'nun avukatı Dr.Rezan Epözdemir de yaptığı açıklamada, "Sanığın hakaret, tehdit ve kasten yaralama suçlarını işlediğinden bahisle her üç suçtan mahkumiyetine karar verildi. Müvekkil Sıla Gençoğlu'nun maruz kaldığı fiziksel, sözel ve psikolojik şiddet bir kez daha mahkemece hüküm altına alındı. Türkiye'nin en temel kanayan yarası olan kadına karşı şiddet bakımından emsal mahiyette bir karar olmasını temenni ediyorum. Geç kalınmış olsa da bir kez daha adaletin tecelli etmiş olması önemli" dedi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği gerekçesiyle İstanbul 60’ıncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada, 22 Nisan 2019 tarihinde ‘hakaret’, ‘yaralama’ ve ‘tehdit’ suçlarından toplamda 1 yıl 4 ay 20 gün hapse çarptırılmıştı. Taraf avukatları, davanın karara bağlanmasının ardından dosyayı İstinaf Mahkemesi’ne taşımıştı. Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30’uncu Ceza Dairesi, istinaf başvurularını kabul ederek, yerel mahkemenin kararını bozmuştu. Daire kararında, dosyanın basit yargılama usulü yönünden yeniden değerlendirme yapılmasını ve ‘hakaret' ile ‘tehdit' suçları yönünden de mevcut delillerin değerlendirilmesinde zorunluluk olduğunu belirterek, olay yerinde keşif yapılması gerektiğini gerekçe göstermişti.

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