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HaberlerSağlıkAŞI ANLAŞMASI! Son dakika: Türkiye, Pfizer ile 90 milyon dozluk aşı anlaşması yaptı - Haberler
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Son dakika! Pfizer/BioNTech Türkiye ile ek 60 milyon doz aşı için anlaşma sağladı

Türkiye, Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği Covid-19 aşısından 30 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere 90 milyon doz daha satın almak anlaşma imzaladı

AŞI ANLAŞMASI! Son dakika: Türkiye, Pfizer ile 90 milyon dozluk aşı anlaşması yaptı - Haberler
Türkiye Pfizer ile anlaştı! 90 milyon doz...
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HABERTURK.COM

Türkiye’nin, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknolojibiyoteknoloji firması BioNTech'inBioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüskoronavirüs (CovidCovid-19) aşısından 30 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere toplam 90 milyon doz daha satın aldığı bildirildi.

Pfizer ve BioNTech'tenBioNTech'ten yapılan açıklamada, daha önce yapılan anlaşmayla kararlaştırılan 30 milyon dozun üzerine Türkiye’ye 30 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere 90 milyon doz ilave aşı tedarik edileceği belirtildi.

2021'DE DAĞITILMASI BEKLENİYOR

Açıklamada, toplamda 120 milyon doz aşının, 2021’de dağıtılmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BiontechBiontech Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı ProfProf. DrDr. Uğur Şahin, amaçlarının, salgını sona erdirmek, hastane yatışlarını azaltmak ve normal hayata dönmeye yardımcı olmak için dünyanın dört bir yanındaki insanlara mümkün olduğunca çok CovidCovid-19 aşısı sağlamak olduğunu belirterek, “Türkiye'nin vatandaşlarını aşılama çabalarına önemli bir katkıda bulanabildiğimiz ve bize duyulan güven için memnuniyet duyuyoruz” ifadesini kullandı.

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