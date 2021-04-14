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Hurmada 'glikoz şurubu' oyununa dikkat!

Ramazan ayıyla birlikte gıda ürünlerindeki artış, gıda sahtecilerinin de iştahını kabartıyor. Vatandaşın sağlığını tehdit eden merdiven altı hileli ürünlere ramazanda iftar sofralarının aranan lezzeti hurma da ekleniyor. İftar ve sahurların vazgeçilmez lezzeti ile ilgili uyarılarda bulunan aktar Koray Özkılıç, "İran ve Libya'dan gelen hurmaların şeker oranı düşük olduğundan satışını hızlandırabilmek için glikoz şuruplu suya batırıyorlar. En önemlisi şeker hastaları, glikoz şurubunu aldıkları zaman şeker ile ilgili problem yaşayacaklar" dedi

SON DAKİKA: Hurmada 'glikoz şurubu' oyununa dikkat!
Hurmada 'glikoz şurubu' oyununa dikkat!
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DHA

Eskişehir'in Arifiye Mahallesi'ndeki dükkanında 17 çeşit hurma satan aktar Koray Özkılıç, ramazan ayında iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi olan hurma alışverişi konusunda uyarılarda bulundu. Özellikle İran ve Libya'dan gelen, şeker oranı düşük hurmaların tatlandırılmak için glikoz şuruplu suya batırıldığını anlatan Özkılıç, "Hurma çeşidimiz bol. Arabistan, İran, Tunus, Cezayir ve Libya'dan gelen 17 çeşit hurmamız var" dedi.

'SATIŞINI HIZLANDIRMAK İÇİN GLİKOZ ŞURUPLU SUYA BATIRIYORLAR'

Hurma fiyatlarının 15-80 TL arasında değiştiğini kaydeden aktar Özkılıç, "Hurmanın özelliği; oruçluyken tok tutmasıdır, lif oranı yüksek olduğu için açlık hissettirmemesidir. İran ve Libya'dan gelen hurmalarda şeker oranı düşük olduğundan satışını hızlandırabilmek için glikoz şuruplu suya batırıyorlar. Bunu tasvip etmiyoruz. Hurma kendisi zaten tatlı, bir de glikoz şurubunun içine girdiği zaman tadı artabilir ama dayanıklılığı azalır. Çok kısa sürede tüketilmesi gerekir. En önemlisi şeker hastaları, glikoz şurubunu aldıkları zaman şeker ile ilgili problem yaşayacaklardır" dedi.

'KUDÜS HURMASI LİF ORANI DÜŞÜK OLDUĞU İÇİN FAYDASI YOK'

Piyasada satılan, Medine hurmasının genetiği ile oynanarak üretilen Kudüs hurmasının, yumuşak olmasından dolayı yaşlılar tarafından çok tercih edildiğini ancak lif oranı düşük olduğu için vücuda faydasının olmadığını belirten Özkılıç, şunları söyledi: "En iyisi Medine hurmalarıdır. Lif oranı yüksek olan hurmadır; fakat bunun yanında maalesef her alanda olduğu gibi gıda sektöründe de hurmada bizim Kudüs hurması dediğimiz bir hurma çeşidi var. Bu hurma, Medine hurmasının genetiği ile oynanarak, yetiştiriliyor. Kudüs hurması yumuşak bir hurma.

HURMANIN ŞAHI MEDİNE MEBRUM HURMASIDIR

Bu yüzden yaşlıların çoğunlukla tercih ettikleri bir hurma. Lif oranı düşük, lezzet olarak güzel ama vücuda protein olarak pek bir şey vermeyen bir hurma. Yaşlılar dişlerinden dolayı ekseriyetle bu hurmayı tercih ediyor. Oysa almış oldukları hurma hiçbir işe yaramaz. Hurmanın şahı Medine Mebrum hurmasıdır. Medine hurması 2-3 yıl kalsa da hiçbir şekilde bozulmaz ve özelliğini kaybetmez. Çünkü sert hurmadır, lif oranı yüksektir ama Kudüs hurması buzhaneden çıktıktan sonra 1 ay içinde satılmazsa bozulmaya başlar. Lezzeti, tadı kaybolur ve dışında beyazımsı renk meydana gelir."

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