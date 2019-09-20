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HaberlerSağlıkNeslican'dan son dakika acı haber... Kanserle mücadele eden Neslican Tay hayatını kaybetti

Son dakika... Neslican Tay hayatını kaybetti

Son dakika... Türkiye'nin, kansere karşı verdiği mücadeleyle tanıdığı 20 yaşındaki Neslican Tay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Neslican Tay

Türkiye'nin, kansere karşı verdiği mücadeleyle tanıdığı 20 yaşındaki Neslican Tay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ayrıntılar geliyor...

 

NESLİCAN TAY'IN SON MESAJI: `HER ŞEYİN ÇOK GÜZEL OLMASININ TAM ZAMANI´

Neslican Tay, 15 Eylül'de tedavi gördüğü hastanede yoğun bakıma alınmadan önce paylaştığı son mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bir süredir burada pek aktif olamadım. Kemoterapi almamla birlikte çok fazla aksilik oldu. Damarım ilacı kaldırmadı. 3'üncü dereceden yanıklar oluştu. Aynı gün port açıldı o da pıhtı oluşturdu derken sağ akciğerimi çok kötü etkiledi. Sağ kolum mutant gibi şişti. Damar yolum diğer tedavileri de kaldıramadı yeni kateter takıldı dün boynuma. O aradan akciğer tüpü takıldı, çıkarıldı. Bir gün vov bugün çok iyiyim oldum, diğer gün ben ne zaman iyi olucam. Okurken bile yoruldunuz di mi? Yaşaması tam bir olay, bir felaket derecesindeydi. Durum böyle olunca telefona çok bakamadım bile uyudum, uyandım. Buraya yansıtmayı çok sevmiyorum ama durum bu. Hala taburcu olacak kadar iyi olmayı bekliyorum. Şimdi her şeyin çok güzel olmasının tam zamanı bence. Hadi hemen olsun."

NESLİCAN TAY'A DESTEK MESAJLARI

Neslican Tay'ın yoğun bakıma alındığını öğrenen takipçileri dualarıyla destek oldu. Sosyal medyadaki bazı mesajlar şöyle;

'Bir an önce bize geri dön Neslican. Rabbim sana şifalar versin', 'Allah´ın izni ile iyi olacaksın', 'Dualarımız seninle tatlı kız', 'Dualarım seninle, başaracaksın', 'İyi ol birlikte felçli bir köpeğe yürüteç yapacağız', 'Öyle bir mucize olsun ki tüm kötü anıları unuttursun', 'Çiçek çıkacaksın o yoğun bakımdan dualarımızla.'

NESLİCAN TAY'A NE OLDU?

Rize'nin Gülbahar Mahallesi'nde ailesi ile oturan Neslican Tay, 2 yıl önce kanser hastalığına yakalandığını öğrendi. Tümör nedeniyle sol bacağı kesilen genç kız, hayattan kopmadı, azmi ile kanser hastalarına örnek oldu. Sosyal medya hesabından hastalığını duyuran ve kanserle mücadele edeceğini açıklayan Neslican, yaşadıklarını ve tedavi süreçlerini takipçileri ile paylaştı. Kısa sürede 800 bini aşan takipçi sayısına ulaşan Neslican, bir yandan tedavi görürken, diğer yandan Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü kazanarak eğitimini sürdürdü. Kanser hastalığı ile mücadelesi sırasında kendisi gibi hastalara verdiği moral ve destekle tanınan Neslican, fenalaşınca İstanbul'da bir hastanede yoğun bakıma alındı.

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