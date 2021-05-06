3. doz yerli aşı mı olacak? BioNTech aşısı olanlara... 0:00 / 0:00

Koronavirüsle mücadelede salgını sona erdirmek için Covid aşısı yapılanlara rapel yani hatırlatma dozunun yapılması gündemde. Uzmanlara göre virüse karşı korunmanın devamı için hatırlatma dozu önemli bir role sahip. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, hatırlatma dozlarının yerli aşı ile yapabileceğini belirterek, bu aşıların kimlere, ne zaman yapılacağını Bilim Kurulunun belirleyeceğini söyledi.

Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, yerli aşıda henüz Faz 3 aşamasına geçilmediğini vurgulayarak, "Teorik bazda inaktif aşı (Sinovac) olanlar için üçüncü doz Türk aşısı yapılabilir ama bunu Faz 3 çalışmasında göstermeliyiz" açıklamasında bulundu.

"HATIRLATMA DOZU AYNI TİP AŞIYLA YAPILMALI"

Prof. Dr. Kurugöl, "Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eylül ayından itibaren yerli aşının devreye gireceğini ve ikinci doz aşıdan altı ay sonra tavsiye edilen üçüncü dozun yani hatırlatma dozunun yerli aşıyla yapılabileceğini söyledi. Türkiye'de iki aşı yapılıyor; Çin menşeli inaktif aşı Sinovac ve Alman menşeli mRNA aşısı BioNTech. Biz şunu çok iyi biliyoruz eğer hatırlatma dozu gerekecekse aynı tip aşıyla yapılmalıdır. Sinovac aşısı yapılan kişiye üçüncü doz Sinovac, BioNTech aşısı yapılan kişiye BioNTech aşısı yapılması gerekir" dedi.

TÜRK AŞISI HATIRLATMA DOZU OLARAK YAPILABİLİR Mİ?

Prof. Dr. Kurugöl, "Sinovac aşısı inaktif bir aşıdır ve Türkiye'de şu an ruhsat alması en ön planda olan aşı da Kayseri Erciyes Üniversitesi'nin inaktif aşısı ERUCOV-VAC'tır. Şu anda Faz 2 çalışması devam ediyor ama kritik soru şu; Türk aşısı hatırlatma dozu olarak yapılabilir mi? Aşıların her ikisi de ölü aşılar ama inaktivasyon yöntemleri farklı. Bu nedenle hatırlatma dozunu Türk aşısıyla uygulamadan önce Faz 3 çalışmasının bu şekilde kurgulanması lazım. Faz 3 çalışması planlanırken iki doz Çin aşısı yapılmış kişilere üçüncü doz Türk aşısı yapıldığında ortaya çıkacak bağışıklık cevabı, koruyuculuk ve yan etki olup olmadığı araştırmayla ortaya konulduktan sonra uygulamaya geçilmelidir. Araştırmayla ortaya koymadan uygulamaya geçilmesi bilimsel olmaz" şeklinde konuştu.

"BIONTECH AŞISI OLANLARA TÜRK AŞISI YAPILMASI DOĞRU BİR YÖNTEM DEĞİL"

BioNTech aşısı olanlara ise inaktif aşıyla hatırlatma dozu yapılmasının doğru bir yöntem olmadığını kaydeden Prof. Dr. Kurugöl, sözlerine şöyle devam etti: "BioNTech aşısı olanlara hatırlatma dozu yapmak gerekirse yine BioNTech aşısı kullanılmalı. Teorik bazda inaktif aşı (Sinovac) olanlar için üçüncü doz Türk aşısı olabilir ama bunu Faz 3 çalışmasında göstermeliyiz. Çalışmalarla gösterilmeden toplumu aşılamak ne etik ne de bilimsel açıdan kabul görür. Ben de kendime yaptırmam. Dolayısıyla Faz 3 çalışmasını buna göre yapmak zorundalar, ki uygulayabilsinler.

Bilim dünyasında kabul görmesi için mutlaka öncesinde yapılmış bir çalışma olmalı. İki doz Sinovac aşısı yapılmış kişilere üçüncü doz Türk aşısının yapıldığını gösteren bir çalışmanın pozitif sonucunun olması lazım ve üçüncü dozun bağışıklık sağladığının, yan etkisi olmadığının araştırılması lazım."