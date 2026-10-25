Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano’da 10’uncu yılın kazananları belli oldu

Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano, 10 ülkeden 809 sporcunun katılımıyla üç farklı parkurda gerçekleştirildi.

Gran Fondo World Tour takviminde yer alan organizasyonda bisikletçiler, 91K, 67K ve 41K parkurlarında mücadele etti. Cumhuriyet Meydanı’ndan verilen startlarla başlayan yarışlarda dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi.

Yarışların startını Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Çeşme İlçe Spor Müdürü Nuri Büyükateş, Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz, Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Güler ve Salcano Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Akgül verdi.

Argeus Travel & Events tarafından Veloturk iş birliği ve Salcano ana sponsorluğunda, Çeşme Kaymakamlığı ve Çeşme Belediyesi’nin ev sahipliğindeki yarış; Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir Valiliği ve Türkiye Bisiklet Federasyonu destekleriyle düzenlendi. Toyota Hybrid ve Sports International sponsorluğundaki etkinliğin hizmet ve ürün sponsorları arasında da Shimano ile PT Academy yer aldı.

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MEHMET MARAŞLI: DAHA NİCE 10 YILLARA ULAŞMASINI TEMENNİ EDİYORUM

Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano’nun 10’uncu yılında ilçede düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, organizasyonun önümüzdeki yıllarda daha geniş katılımla devam etmesini temenni etti.

Maraşlı, “Veloturk’ü Çeşme’mizde düzenlenen Gran Fondo’nun 10’uncu yılında ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 10 ülkeden 809 sporcunun katılımıyla başarılı bir organizasyonu daha geride bıraktık. Çeşme’nin ekim ayındaki muhteşem havasında doğasını, güzelliklerini ve denizini bisikletle buluşturmak bizim için çok önemli. Tüm katılımcıların da organizasyondan keyif aldığını düşünüyorum. Önümüzdeki yıllarda katılımın artarak devam etmesini umut ediyorum.

Bu yarışı düzenleyen Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Salcano’ya, Türkiye Bisiklet Federasyonu’na, belediyemize, emniyet güçlerimize, jandarmamıza, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğümüze ve emeği geçen tüm arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Gelecek yıl daha fazla katılımcıyla, daha güzel bir etkinlikte buluşmak üzere. Organizasyonun daha nice 10 yıllara ulaşmasını temenni ediyorum” dedi.

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NURİ BÜYÜKATEŞ: VELOTURK GRAN FONDO ÇEŞME, SPOR TURİZMİNE KATKI SAĞLIYOR

Çeşme İlçe Spor Müdürü Nuri Büyükateş, Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano’nun 10 yıldır gelişerek devam ettiğini belirterek, “10 yıl öncesini dün gibi hatırlıyorum. O zaman da çok heyecanlanmıştık. Çeşme’de bu tür organizasyonların düzenlenmesi ve 10 yıl boyunca üzerine koyarak devam etmesi bizi çok memnun ediyor. Çeşme’de sezonun kısa olması nedeniyle bu tür etkinlikler sezonun uzamasını sağlıyor, esnafımıza ve otelcilerimize önemli katkılar sunuyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak organizasyonlara destek vermekten gurur duyuyoruz. İnşallah 10’uncu yılını tamamlayan yarış, 15’inci ve 20’nci yıllarına ulaşarak büyümeye devam eder. Bu yıl 10 ülkeden 809 sporcu yarıştı. Bu da organizasyonun uluslararası alanda daha fazla tanındığını gösteriyor. İlerleyen yıllarda yabancı sporcu sayısının ve toplam katılımın artmasını, Çeşme ekonomisine katkı sağlayan bu tür etkinliklerle spor turizminin daha da yaygınlaşmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

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EMİR AKGÜL: BU AİLENİN VE KENTİN BİR PARÇASI OLDUĞUMUZU HİSSEDİYORUZ

Salcano Pazarlama ve İletişim Direktörü Emir Akgül, Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano’nun hem spor hem de turizm açısından önemine dikkat çekerek, “Salcano ailesi olarak burada bulunmaktan dolayı çok mutluyuz. Sonbahar mevsimine rağmen çok güzel bir atmosfer ve yoğun bir katılım var. 800’ün üzerinde sporcunun katılması, hem Çeşme’nin hem de Türk sporunun geldiği noktayı gösteriyor. Çeşme Belediyesine, kaymakamımıza, Argeus ekibine ve tüm sponsorlara teşekkür ediyorum. ‘Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler’ projesini de her yıl burada gerçekleştiriyor, çocuklara bisiklet dağıtıyoruz. Bu ailenin ve kentin bir parçası olduğumuzu hissediyoruz. Organizasyonun Türk sporuna ve turizmine önemli katkılar sağladığına inanıyorum. Salcano ailesi olarak bunun bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

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DERECEYE GİRENLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano’da kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle takdim edildi.

Sporculara ödüllerini Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Başkan Yardımcıları Banu Ayhan ve Onur Saatli, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Federasyon Başkan Vekili Fikret Hayali, Federasyon Asbaşkanı Metin Cengiz, Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Kenan Güler, Çeşme İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Üsteğmen İsrafil Paksoy, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nuri Büyükateş, Salcano Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Akgül, uzun parkur yarış direktörü Celal Siper Özdöl, orta parkur yarış direktörü Hasan Tahsin Bakan, kısa parkur yarış direktörü Bayram Kurşunel, Gran Fondo Çeşme Yarış Komiseri Serhat Yıldırım ve Veloturk üyesi Sarp Günsay verdi.

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Parkurlarda dereceye giren sporcular şöyle:

91K SALCANO PARKURU

Erkekler:

1 - Gökhan Uzuntaş (Türkiye) 2:22:11.94

2 - Murat Bayık (Türkiye) 2:22:11.95

3 - Erkan Güngör (Türkiye) 2:22:13.19

Kadınlar:

1 - Gökçe Demirsoy (Türkiye) 2:40:14.37

2 - Fatma Özsoy (Türkiye) 2:45:17.06

3 - Şeniz Pamuk (Türkiye) 2:48:07.50

67K TOYOTA HYBRİD PARKURU

Erkekler:

1 - İsmet Doğanay Yüksek (Türkiye) 1:58:26.42

2 - Murat Uslu (Türkiye) 1:58:26.43

3 - Muhammet Tayyib Yıldırım (Türkiye) 1:58:26.92

Kadınlar:

1 - Burcu Kaya (Türkiye) 2:10:05.92

2 - Zale Karakaş (Türkiye) 2:10:16.82

3 - Buse Özlem (Türkiye) 2:14:49.18

41K ÇEŞME PARKURU

Erkekler:

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1 - Muhammed Masum Kaya (Türkiye) 1:11:00.90

2 - John Fakoudis (Yunanistan) 1:11:01.02

3 - Erkan Ünsür (Türkiye) 1:11:01.15

Kadınlar:

1 - Işılay Kutlu (Türkiye) 1:29:11.27

2 - Aikaterini Tsouchli (Yunanistan) 1:47:53.37

3 - Ezgi Oymak (Türkiye) 1:48:15.30

PRO 91K

Erkekler:

1 - Deniz Örnek (Türkiye) 2:22:12.20

2 - Abdülkadir Kelleci (Türkiye) 2:22:26.16

3 - Sotiris Exarchopoulos (Yunanistan) 2:25:08.11

Kadınlar:

1 - Lydia Moutsiou (Yunanistan) 2:37:54.86

2 - Esma Duman (Türkiye) 2:53:23.47

PARALİMPİK C (67K)

1 - Hüseyin Uğur (Türkiye) 2:10:07.57

2 - İlhan Samburkan (Türkiye) 2:10:18.78

3 - Selim Gözber (Türkiye) 2:15:20.68

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PARALİMPİK B (41K)

1 - Engin Balaban - Okan Öztürk (Türkiye) 1:19:20.51

2 - Gündüz Altıok - Fatih Söylemez (Türkiye) 1:21:06.25

3 - Taşkın Özgür - Merve Orhan Öztürk (Türkiye) 1:26:57.01

10 ÜLKEDEN 809 SPORCU PEDAL ÇEVİRDİ

Gran Fondo World Tour takviminde yer alan ve dünya şampiyonalarına puan kazandıran Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano, Türkiye’nin yanı sıra Avusturya, Belçika, KKTC, Kıbrıs Rum Kesimi, Birleşik Krallık, Yunanistan, İtalya, Suudi Arabistan ve ABD’den toplam 809 sporcunun katılımıyla üç farklı parkurda gerçekleştirildi. Amatör bisikletçileri bir araya getiren organizasyon, spor aracılığıyla Çeşme’nin doğal ve turistik değerlerinin tanıtılmasına katkı sağladı.

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BİSİKLETLE ÇOCUKLARA DESTEK VERİLDİ

“Bisiklete binmeyen çocuk kalmasın” mottosuyla düzenlenen Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano, “Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler” projesine destek verdi. Proje kapsamında çocukların bisiklete erişiminin desteklenmesi ve bisiklet kültürünün yaygınlaştırılması hedeflendi.