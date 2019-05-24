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Susuzluk ve uykusuzluk kalp krizi nedeni!

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Son 6 ay içerisinde kalp krizi geçirmiş, stent takılmış ya da by-pass ameliyatı olmuş kalp hastalarını uyaran Kardiyoloji Uzmanı Dr. Özlem Karaca, “Kalp krizleri yaz mevsiminde daha sık görülür. Bunun en önemli sebebi vücuttan tuz ve elektrolit kaybı ile birlikte yeterli sıvı alınmaması sonucu kanın pıhtılaşmasıdır. Uykusuzluk, susuzluk ve ağır yemekler de kalp krizine yol açabilir” dedi

Kalp krizi

Sıcak havalarda daha çok kalp ve hipertansiyonu olan hastalar risk altındadır. Bu nedenle hastaların 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmaması gerektiğini, uykusuz kalmamalarını, ağır yemeklerden kaçınmasını, en önemlisi de bol bol su tüketmelerini öneren Kardiyoloji Uzmanı Dr. Özlem Karaca, oruç tutan kalp hastaları için de uyarılarda bulundu.

Karaca, sözlerini şöyle sürdürdü: "Son 6 ay içerisinde kalp krizi geçirmiş, stent takılmış ya da by-pass ameliyatı olmuş, ciddi kalp yetersizliği veya aritmik semptomları (kalp atışı değişiklikleri) olan hastaların oruç tutması önerilmez. Yine hipertansiyon hastalarının tansiyonu dengelenene kadar oruç tutmamaları gerekir. Günde 2 kez alınan ilaçlar ise sahur ve iftar vakitleri önem kazanır.”

"MASADAN AÇ KALKABİLİRSİNİZ"

Kalp hastalarına önemli bilgiler veren Dr. Özlem Karaca, “İlaçların Ramazan ayı ile birlikte doktor kontrolünde ayarlanmış olması gerekir. Sabah alınan ilaç sahurda, akşam içilen ise iftarda kullanılmalıdır. İftarda bol sıvı tüketimi sebze meyve tüketimi ve masadan doymadan kalkılması gerekir. Açlık hisseden hastalar 2-3 saat sonra tekrar hafif şeyler atıştırılabilir. Tıka basa doymak veya ağır yemekler yemek kanın sindirim sistemine hücum etmesine, tuzlu-yağlı yemekler tansiyon düzensizliklerine ve tüm bunlar kalbin kanlanmasını bozarak kalp krizine yol açabilir. Sıcak hava nedeniyle sıvı ve mineral kayıpları fazla olacağından mutlaka su, ayran taze meyve suları gibi sıvıların alınması ve sebze tüketilmesi önerilir. Tuz ve elektrolit kaybı ile birlikte yeterli sıvı alınmaması sonucu kalp atışında değişiklikler yaşanabilir” dedi.

ÖĞLE SAATLERİNDE KISA BİR UYKU İYİ GELİR

Hastaları uykusuzluk konusunda da uyaran Dr. Karaca, “Kalp hastaları ve yaşlılar için uygun olan, sıcağın en yoğun hissedildiği saatleri evde serin bir yerde istirahatte geçirmeleridir. Güneşin etkisini kaybetmeye başladığı akşam veya sabah erken saatlerde yürüyüş yapılabilir. Öğle saatlerinde kısa bir uyku ise hastaların Ramazan’ı daha sağlıklı geçirmesine yardımcı olacaktır. Çünkü uykusuzluk kalbi yorar. Bununla ilgili yapılmış pek çok çalışmada, gece uyku düzeni bozuk olanlarda veya gece çalışanlarda kalp damar hastalıklarının daha fazla olduğu gösterilmiştir. Uykusuzluk ayrıca kalp ritmini de etkileyerek nabız yükselmelerine veya yatkınlığı olanlarda aritmilere neden olabilir. Bu da hastalarda çarpıntı, göğüste huzursuzluk hissi, rahat nefes alamama gibi şikâyetlere yol açabilir” diye konuştu.

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