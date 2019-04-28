Prof. Dr. Fatma Ajlan Tükün, tıptaki ilerlemeler ve yeni tedavi yöntemleri sayesinde kanserin sıradan bir hastalığa dönüşebileceğini belirterek, "Kansersiz bir dünya mümkün değil ama şu andaki gelişme hızıyla kanseri üst solunum yolu enfeksiyonu haline getirebileceğimiz bir dünya mümkün görünüyor." dedi.
AA'nın haberine göre; özel bir tıbbi genetik hastalık tanı merkezinin koordinatörü Prof. Dr. Tükün, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen bir etkinliğe katılmak üzere geldiği Edirne'de, kanser hücrelerinin bazı mikroplar gibi bağışıklık sistemini atlatıp vücutta yer bulduğunu söyledi.
"Kansersiz bir dünya hiç olmamış ve hiç olmayacak" diyen Tükün, kanser hücrelerinin tamamen ortadan kaldırılamayacağını belirtti.
Kansere çare bulunması anlamında tıp dünyasında son 30 yılda önemli gelişmeler yaşandığını vurgulayan Tükün, şunları kaydetti: "Nasıl eskiden antibiyotikler bulunmadan önce üst solunum yolu enfeksiyonu insani öldürebilecek bir hastalıktı, bugün buna şaşırıyoruz, 1990'lı yıllardan itibaren öyle gelişmeler oldu ki kanser için de bu olabilir. Kansersiz bir dünya mümkün değil ama şu andaki gelişme hızıyla kanseri üst solunum yolu enfeksiyonu haline getirebileceğimiz bir dünya mümkün görünüyor. Örneğin kan kanserinin bir türü olan kronik miyelomonositer lösemi, abartmak istemiyorum ama günümüzde neredeyse hipertansiyon gibi takip ediliyor. İlacı var veriliyor, belli aralıkla takip ediliyor ve tam kür sağlanabiliyor. Dolayısıyla da diğer bütün kanser türleri için de hedeflenmiş tedavi protokolleri uygulanabilir. Hedeflenmiş tedavi, vücudun hiçbir noktasına dokunmadan sadece kanser hücresini öldürme potansiyeline sahip olan diğer yerleri çok az tahrip eden ilaçlar ve tedavi yöntemleri geliştikçe önemli adımlar atılacak."
"ORTALAMA YAŞAM SÜRESİ ARTIYOR"
Tükün, ortalama insan yaşamının her geçen gün arttığını belirterek, "Nasıl ki insan zeka katsayısı on yıllar içinde artıyor buna bağlı olarak ortalama yaşam süresi de artıyor. İlk insanlarda ortalama yaşam süresi 35 yılken bugün ortalama yaşam süreleri kadınlar için 80, erkekler için ise 78'e dayandı. Ortalama yaşam süresi giderek artıyor" diye konuştu.
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