TIRNAK YEMENİN SAĞLIKSAL AÇIDAN RİSKİ VAR MI?

Tırnak yemek zararsız bir alışkanlık gibi görünse de, bu davranışla ilişkili bir dizi risk vardır. New York Mount Sinai Hastanesi'nde dermatolojide kozmetik ve klinik araştırma direktörü Joshua Zeichner, "Tırnak ısırma derinin açılmasına ve ağızdaki bakterilere maruz kalmasına neden olur. Böylece potansiyel olarak cilt enfeksiyonlarına yol açabilir." diyor. "Bu enfeksiyonlar bazı durumlarda ciddileşebilir ve kalıcı tırnak şekli bozulmasına neden olabilir."