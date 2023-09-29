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        Haberler Sağlık Tok tutuyor, gün boyu acıktırmıyor! Tüketildiğinde 8 saat midede yer kaplayan yiyecekler

        Tok tutuyor, gün boyu acıktırmıyor! Tüketildiğinde 8 saat midede yer kaplayan yiyecekler

        Özellikle kilo vermeye çalıştığınız dönemlerde acıkma hissini daha çok hissedersiniz. Diyet yaparken en önemli olan şey nasıl besleneceğinizi bilmektir. Doğru gıdalarla gün boyu tok kalmayı sağlamanız diyetinizi destekleyecektir. Tok tutan ve midede yer kaplayan besinler ise bu sürelerde belli aralıklarla tüketilmelidir. İşte tüketildiğinde 8 saat midede yer kaplayan yiyecekler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2023 - 10:14 Güncelleme: 29.09.2023 - 10:14
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        1

        Avokado

        2

        Badem

        3

        Beyaz peynir

        4

        Brokoli

        5

        Karabuğday

        6

        Lor peyniri

        7

        Yumurta

        8

        Mevsim salata

        9

        Süt

        10

        Tam tahıllı ekmek

        11

        Tarçın

        12

        Yulaf

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        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
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