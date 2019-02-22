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Adı ilknur Şeref, Hazal Emre, Ebru Şahin gibi isimlerle ile anılan oyuncu Tolga Sarıtaş hakkında bir iddia daha ortaya atılmıştı. Sarıtaş'ın İzmirli moda tasarımcı Zeynep Mayruk'la birlikte olduğu konuşuluyordu.