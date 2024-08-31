Turist ishali çocuklar için daha tehlikeli!

Özellikle yaz aylarında artan seyahatlerle birlikte daha sık görülen turist ishali, seyahat edenlerin yaklaşık yüzde 50'sinde görülüyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, "Genelde hafif bir ishal gelişir; ancak doğru önlemler alındığında bu oran yüzde 30-70 arasında azaltılabilir" dedi.

Dr. Seçkin, "Yalnızca bakteriler değil virüsler de ishal yapıyor. Ancak en sık turist ishali etkeni E. Coli özellikle toksin üretenidir. Virüslerden ise norovirüsün ishal yaptığını söylemek mümkün. E.Coli çoğu 5 yaş altı olmak üzere yılda yaklaşık 700 bin ölüme yol açar. ETEC yani toksin üreten ise yılda ortalama 380 bin ölümün sorumlusudur" diye konuştu.

Turist ishalinin genellikle 1-3 gün arasında kuluçka süresine sahip olduğunu söyleyen Seçkin, "3-5 gün süren ishal belirtileriyle kendini gösterir. Risk altındaki gruplar arasında çocuklar, yaşlılar, el hijyenine dikkat etmeyenler, reflü için ilaç kullananlar bulunur. Bu gruplar, zayıf bağışıklık sistemleri nedeniyle enfeksiyonlara daha açıktır" diye konuştu.

Özellikle yaz aylarında, klima kullanımının, buzlu içeceklerin ve soğuk yiyeceklerin mide ve bağırsakları etkileyip etkilemediği merak konusu olabilir. Ancak, esas tehlike hijyenik olmayan koşullar altında tüketilen yiyecek ve içeceklerde yatıyor.

İshalde çocuğun genel durumunun önemli olduğunu kaydeden Seçkin, şöyle konuştu: "Çocukta kusma, idrar azalması, yüksek ateş, kanlı ishal, kanlı çiş, bilinç bulanıklığı, bayılma ciddi sıvı kaybını gösterir. Böyle bir durumda mutlaka doktora gidilmelidir."

Dr. Seçkin, "Yeterli hijyen sağlanamadığında, yeterli temiz su bulunmaması, temizlik koşullarının yeterli olmaması bakterinin yayılmasını kolaylaştırır. İyi yıkanmamış yiyecekler, salata, yeşil yapraklılar başta olmak üzere, iyi pişmemiş dana eti ve tavuk, içecekler, E.Coli ile kirlenmiş deniz, havuz suyu yutmak yada havuza girme sonucu bulaşabilir" dedi.

İshal durumunda antibiyotik kullanımının, sadece ağır ve uzayan vakalarda gerekli olduğunu belirten Seçkin, "Hafif ve orta şiddetteki ishallerde antibiyotik kullanımından kaçınılmalıdır. Ayrıca, ishali kesen ilaçların kullanılması kesinlikle önerilmez; çünkü bu ilaçlar bağırsak hareketlerini durdurarak enfeksiyonun temizlenmesini engelleyebilir" diye konuştu.

NASIL KORUNABİLİRİZ?

Seyahat edenlerin ishalden korunmak için öncelikle hijyen koşullarına dikkat etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Kişilerin özellikle meyve ve sebzeleri iyice yıkamaları, kabuklarını soymaları ve iyi pişmiş yiyecekler tüketmeleri önemli. Açıktaki su, süt ve süt ürünleri, iyi pişmemiş et ve tavuk eti ishal etkeni barındırabilir, bunlara dikkat edilmeli. Ayrıca, probiyotik ve prebiyotiklerin ishali önlemede ve tedavide destekleyici bir rol oynayabileceği unutulmamalıdır" dedi.