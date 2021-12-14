"Kars'ımıza gelenlere mutlaka kaz yemelerini, kaşar ve gravyer peyniri tatmalarını, hediyelik obsidyen taşı ürünlerini almalarını tavsiye ediyorum. Turistik Doğu Ekspresi'ne beklediğimizden çok daha fazla ilgi var, yolcular şu an bilet bulmakta zorluk çekiyor, ne kadar sefer sayısı arttırılırsa yine de ihtiyacı karşılamayacağını düşünüyoruz. Mevcut Doğu Ekspresi treniyle ilimize gelenlerin sayısında da anlamlı bir artış oldu, bu ziyaretçi sayısı ve ilgi artarak devam etmektedir."