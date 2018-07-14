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SU SEVİYESİ GEÇEN YILA GÖRE YÜKSEK

Doğan, göl içinde bulunan tuz havuzlarındaki su seviyesini düzenli olarak ölçtüklerine işaret ederek, "Yılın 12 ayı boyunca havuzlarımızda su seviyesini haftada iki kez ölçmekteyiz. Bu yıl kışın beklenen yağışlar olmadı fakat ilkbaharda ve yaza doğru çok yüksek miktarda yağış aldığı için gölün su seviyesinde geçen yıllara göre 5-10 santimetrelik fark gözlemlenmektedir." diye konuştu.