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"Yabancılar bizden daha çok gelip buraları ziyaret ediyor. Buranın bütün Türk vatandaşları tarafından ziyaret edilmesi gerekiyor. Herkesin bu taşlara dokunarak bu atmosferi yaşamasını öneriyorum. Burada bulunmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Lise okurken burası hakkında bilgi sahibi olmuştum. O zaman görmek istemiştim kısmet bu yılmış. İyi ki gelmişim. Gelmeyenlere şiddetle öneriyorum. Bu dokulu atmosferi yaşasınlar."