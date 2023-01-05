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Haberler Sağlık Uyku Apnesi İçin Hangi Doktora Gidilir? Uyku Apnesi Nedir ve Belirtileri Nelerdir?
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Uyku apnesi için hangi doktora gidilir? Uyku apnesi nedir ve belirtileri nelerdir?

Uyku sırasında saniyelik nefes durmaları uyku apnesi olarak adlandırılır. Gece boyunca defalarca tekrarlayabilen uyku apnesi, uyku sırasında geçici boğulmalara sebep olabilir. Bu boğulma anlarında oksijen seviyesi düşür gösterir bu da beynin uyanmasını ve hava yolunun açılmasını sağlar.

Uyku Apnesi İçin Hangi Doktora Gidilir? Uyku Apnesi Nedir ve Belirtileri Nelerdir?
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Uyku Apnesi İçin Hangi Doktora Gidilir?

Uyku apnesinin önüne geçmek için tecrübeli bir kulak burun boğazı(KBB) doktoruna görünmenizi tavsiye ederiz. Kbb uzmanı gerekli tetkikleri yaptıktan sonra kişinin uyku apnesine sahip olup olmadığını belirlemek için nöroloji uzmanına ya da uyku laboratuvarına yönlendirecektir. Uyku laboratuvarı; uyku bozukluklarının ve uyku apnesinin teşhisi için bir tanı koyma merkezidir. Burada hastaların uyku esnasındaki verileri bir bilgisayara kaydedilir. Hasta bir gece merkezdeki odada kalır ve polisomnografi adı verilen uyku testine tabi tutulur.

Uyku Apnesi Nedir?

Uykuyla ilgili solunum sıkıntılarının başında gelen uyku apnesi, uyku sırasında meydana gelen solunum duraklamalarıdır. Bu solunum duraklamaları ortalama 10-20 saniye aralığındadır. Büyüyen dil kökü, çene yapısının geride olması ve uyku esnasında hava yolunun tıkanmasıyla kendini belli eden uyku apnesi, bazen sinir sistemi üzerindeki bir problem bazen de solunum yolundaki tıkanıklar nedeniyle oluşur. Solunum duraklamalarına paralel olarak kandaki oksijen düzeyi hızlı bir düşüşe geçer ve karbondioksit miktarı artar.

Uyku Apnesi Belirtileri

Uyku apnesinin başlıca bir takım belirtileri vardır. Bunlar:

  • Gündüz vakti uykusuzluk
  • Agresiflik
  • Hafıza problemleri
  • Uykudan ani bir şekilde kalkma
  • Boğaz ağrısı ve ağız kuruluğu
  • Dikkat eksikliği
  • Konsantrasyon kaybı
  • Sık idrara kalkma
  • Reflü
  • Horlama
  • Depresyon
  • Yorgunluk

Uyku Apnesi Tedavisi

Uyku apnesinin tedavisine başlamadan önce bir obezite durumun söz konusu olup olmadığı iyi değerlendirilmedir. Çünkü uyku apnesiyle obezite birbirini tetiklemektedir. Uyku apnesinde kullanılan tedavi yöntemleri cerrahi yöntemler ve CPAP adı verilen bir hava makinesidir. Bu cihazda yer alan maske hastaya takılır ve basınçlı hava hastaya iletilir. Bu cihaz gece boyunca kullanılarak hastanın hava yolunun kapanmasının önüne geçilir. Ancak solunum yolundaki daralma oldukça ilerlemişse bu noktada hastaya cerrahi müdahale uygulanır.

Uyku Apnesine Ne İyi Gelir?

Uyku apnesini bertaraf edici oldukça etkili yöntemler vardır. Bu risk azaltıcı faktörlerle uyku apnesinin önüne geçebilirseniz.

  • Uyku apnesinin bir numaralı nedenlerinden biri fazla kilolardır. Kilo arttıkça apne artar. Yani ikisi birbirine paralel olarak artış gösterir. Öyle ki obez olan bireylerin %80’ninde uyku apnesi mevcuttur.
  • Yorgun bir şekilde yatağa yatmak da uyku apnesini tetikleyici etkenlerdendir.
  • Gece geç saatlerde yemek yemekten kaçının.
  • Düzenli egzersiz yapmaya özen gösterin.
  • Alkol ve sigara kullanımına son verin.

Uyku Apnesi Nasıl Anlaşılır?

Uyku apnesi yaşayan bir birey uyku sırasında gerçekleşen solunum durmasının farkında değildir. Kişi ancak vücudun gösterdiği bir takım reaksiyonlar sonucu uyku apnesinin farkına varabilir. Ağız kuruluğu, geceleri sıklıkla idrara çıkma, huzursuzluk ve yorgunlukla seyreden sürekli uykulu hissetme hali bu belirtilerin başlıcalarıdır.

Uyku Apnesi Ameliyatı

Farklı cerrahi yöntemler kullanılarak gerçekleştirilen ameliyat, kişinin eski uyku kalitesine dönmesini ve uyku apnesine son vermek açısından oldukça önemlidir. Son yıllarda oldukça başarılı sonuçlar elde edilen bu ameliyatlar, kişinin yaşam kalitesini arttırmaktadır.

Öncelikle bireyin bademcikleri büyükse bademcikler alınabilir ya da dil kökü küçültülebilir. Çene yapısında sorun olanlar için ise dil ve alt çene öne çekilebilir. Uyku apnesinde tercih edilen cerrahi yöntemi ise genellikle nazal cerrahi yöntemidir. Ancak nazal operasyonlar daha çok horlama ve hafif şiddetteki uyku apnesine sahip kişilere uygulanır. Uyku apnesi ameliyatı 3 farklı cerrahi yöntemi ile yapılır. Bunlar:

  • Açık cerrahi
  • Endoskopik cerrahi
  • Transoral robotik cerrahi

Uyku Apnesine Hangi Bölüm Bakar?

Uyku apnesi probleminden mustarip olan hastanelerin KBB, kulak burun boğaz bölümlerine başvurmalıdır. Ayrıntılı bir fiziksel tetkik ile birlikte buradan nöroloji ye da uyku laboratuvarına yönlendirebilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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