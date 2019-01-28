Pedagoji Derneği Başkanı Mehmet Teber, dipsiz bir kuyuya benzeyen sosyal medya ve internetin içindekileri kontrol etmenin pek mümkün olmadığını belirtti.

Sanal alemden yayılan bazı oyunların kontrolü ile başlayan sürecin meşakkatli olduğunu aktaran Teber, "Çocuklarımızı korumak için ilişkilere odaklanmamız gerekiyor. İyi ilişki ağı içinde olan bir çocuk sosyal medya ve oyunların zararlı etkilerinden korunabilir. Ama kopuk ilişkiler içinde yaşayan çocuklar risk grubundadır ve her türlü suistimale açıktır" dedi.

Teber, anne ve babaların "Acaba çocuğum ile aramdaki bağ nasıl?" sorusunu sürekli sorması ve özellikle ergenlik döneminde bu bağa çok dikkat etmesi gerektiğine dikkati çekti.

Devletin, filmlerde uygulattığı akıllı işaretleri tüm piyasaya çıkan oyunlar için de koydurması gerektiğini vurgulayan Teber, "Hangi oyun, kaç yaş grubuna uygundur? Şiddet, cinsellik, olumsuz örnek içerir mi?' gibi bilgilerin tüm oyunlar için düzenlenmesi gerekir. Böylece aileler ve çocuklar biraz daha seçici olabilirler" ifadelerini kullandı.

Yazılımcı ve Siber Güvenlik Uzmanı Muharrem Demir ise çocukların ve gençlerin dijital dünya ile yolculuğunun zaman zaman tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

Online oyunların tehlikelerini gözler önüne seren haberlerin medyada yer bulduğuna dikkati çeken Demir, "Bunlar arasında en üzücü örneklerden biri, 'Blue Whale' adındaki 'Mavi Balina' oyunu. Aslında tam bir oyun değil. Telefona inen bir nevi direktiflerden oluşan bir bilinç altı sistemi diyebiliriz" açıklamasında bulundu.