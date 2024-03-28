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        Anasayfa Video Eğlence Güneşi Söndürmem Gerek, Winnie the Pooh: Kan ve Bal 2, Hayalet Avcıları: Ürperti sinemada! Dalgakıran tiyatroda!

        Güneşi Söndürmem Gerek, Winnie the Pooh: Kan ve Bal 2, Hayalet Avcıları: Ürperti sinemada! Dalgakıran tiyatroda!

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        Habertürk
        Giriş: 28 Mart 2024 - 16:26 Güncelleme: 29 Mart 2024 - 09:53

        Bu hafta gerilim ve aksiyon filmleri vizyona giriyor. Yerli film 'Güneşi Söndürmem Gerek' Emre Gül'ün aynı isimli romanından uyarlanarak beyaz perdeye yansıtıldı. Hayalet Avcıları: Ürperti, haftanın aksiyon filmi. Sevilen çizgi film Winnie the Pooh'u bu kez bir korku filmi olarak karşımıza çıkıyor. Winnie the Pooh: Kan ve Bal 2, korku gerilim severleri bekliyor. Lassie: Yepyeni Bir Macera ve Riki Rhino: Kahraman Kanatlar çocuk izleyicileri sinemada ağırlamaya hazırlanıyor. Senaristliğini ve yönetmenliğini Ayhan Al’ın üstlendiği Cin Günü, bir aile cin kabilesinin musallat olmasıyla yaşananları konu ediniyor.

        Serkan Altunorak'ın tek kişilik performansı Dalgakıran, tiyatro sahnesinde seyircisini bekliyor. Yeni restore edilen Beykoz'daki Çubuklu Silolar'da Bilinci Yeniden Kurmak ve Akbank Sanat'ta Dijital Sanatta Şimdi: Oyun Odası sergileri ziyaretçilerini bekliyor. Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, HT Mikrofon'da Helin Genç'e değerlendirdi.

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