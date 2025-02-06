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        Anasayfa Video Eğlence Sevgililer Günü konserleri... Dayı: Bir Adamın Hikayesi 2 sinemada! Haftanın kültür sanat ajandası

        Sevgililer Günü konserleri... Dayı: Bir Adamın Hikayesi 2 sinemada! Haftanın kültür sanat ajandası

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Şubat 2025 - 13:53 Güncelleme: 07 Şubat 2025 - 11:38

        Bu hafta kültür sanat ajandasında 14 Şubat Sevgililer Günü için konser önerileri var. 14 Şubat'ta İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, AKM'de Sevgililer Günü Konseri düzenliyor. Aynı gün Büyük Ev Ablukada da JJ Aranea’da bir konser verecek. 13 Şubat'ta AKM'de Evgeny Grinko Sevgililer Günü Konseri düzenleyecek. 

        Vizyonda ise bu haftanın öne çıkan filmi Dayı: Bir Adamın Hikayesi 2 ve ünlü sanatçı Bob Dylan'ın hayatının anlatıldığı Tam Bir Bilinmez yer alıyor. Oscar adayı Konsey de haftanın kaçırılmaması gerekn filmlerinden. 

        İstanbul Uluslararası Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali başladı. Şehrin dört bir yanındaki sahnelerde festival kapsamındaki oyunları izlemek mümkün. Sezonun yeni oyunları arasında yer alan Çoğunlukla Bazen 11 Şubat’ta Ara Sahne’de, 21 Şubat’ta Atlas 1948'de izleyiciyle buluşacak. 10 Şubat’ta Maximum Uniq Box’ta Terapi oyunu sahnelenecek. Olafur Eliasson'ın İstanbul Modern'de sergilenen “Senin Beklenmedik Karşılaşman" sergisi 9 Şubat'ta sona eriyor. Art On İstanbul'daki Urban Artifacts sergisi de 22 Şubat'ta sona eriyor. Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, HT Mikrofon'da Helin Genç'e değerlendirdi.

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