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        Anasayfa Video Eğlence Harbiye'de tiyatro, İstanbul Festivali'nde konser! Borderlands sinemada! İşte vizyondaki filmler

        Harbiye'de tiyatro, İstanbul Festivali'nde konser! Borderlands sinemada! İşte vizyondaki filmler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Ağustos 2024 - 16:54 Güncelleme: 09 Ağustos 2024 - 09:27

        Bu hafta Harbiye Açık Hava Sahnesi'nde Fosforlu Cevriye başta olmak üzere Şehir Tiyatroları'na ait oyunlar sahnelecek. 10 Ağustos'ta ise Mert Demir'in Harbiye açık Hava Sahnesi'nde konseri var... İstanbul Festivali kapsamında da her akşam bir konser Yenikapı'da olacak. Ayrıca Hauser, Maximum Uniq'te 14 Ağsutos'ta bir konser verecek. 15 Ağustosta'da Eksik oyunu Küçükçiftlik Park'ta sahnelenecek.

        Haftanın bilim kurgu filmlerinden Borderlands, kurgusal Pandora gezegeninde gizemli bir kalıntının peşine düşen bir grup avcının hikayesini konu ediyor. Sean Penn, Dakota Johnson ve Marcos A. Gonzalez’li oyuncu kadrosuyla vizyona girecek New York'ta Bir Gece, New York'a iniş yaptıktan sonra taksi tutan genç bir kadının yaşadıklarını konu ediniyor.  onsuza Kadar Kaçamazsın (You Can't Run Forever) ve Asansör Oyunu (Elevator Game) haftanın korku gerilim türündeki filmleri. Çocukların ve animasyon tutkunları için de Kaptan Pengu ve Arkadaşları 4: Buzuldaki Sır vizyonda olacak. Hep Yek: Aşiret, C Takımı ve Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filmleri de Yaz Film Festivali kapsamında yeniden vizyona giriyor. Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, HT Mikrofon'da Helin Genç'e değerlendirdi.

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