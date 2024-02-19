Fatih Karahan başkanlığında Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? Mevduat faizleri artacak mı?
Fatih Karahan başkanlığında Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? Mevduat faizleri artacak mı?
Giriş: 19 Şubat 2024 - 14:24 Güncelleme: 19 Şubat 2024 - 14:38
Merkez Bankası, Fatih Karahan başkanlığında ilk faiz kararını 22 Şubat Perşembe günü saat 14.00'de açıklayacak. Peki MB'nin faiz kararıyla ilgili beklentiler ne yönde? Mevduat faizleri artacak mı? Piyasalar haftaya nasıl başladı? HT Mikrofon'da Helin Genç sordu, Haberturk.com Ekonomi Müdürü Selim Karahan yanıtladı.