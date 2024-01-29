Fed'den faiz indirimi sinyali gelecek mi? Gözler 2024'ün ilk faiz kararında
Giriş: 29 Ocak 2024 - 11:58 Güncelleme: 29 Ocak 2024 - 12:11
Amerikan Merkez Bankası (FED), 31 Ocak 2024'te TSİ 22.00'de 2024'ün ilk faiz kararını açıklayacak. FED'in faizde bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Ancak faiz kararının ardından Powel'ın yapacağı açıklamalarda, Mart ayında faiz indiriminin gelip gelmeyeceğiyle ilgili bir sinyal aranacak. HT Mikrofon'da Helin Genç sordu, Haberturk.com Ekonomi Müdürü Selim Karahan yanıtladı.