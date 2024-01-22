Merkez Bankası, 2024'ün ilk faiz kararını açıklayacak! Beklentiler ne? Piyasalarda Fed rüzgarı!

Merkez Bankası (TCMB) 25 Ocak Perşembe günü, 2024'ün ilk faiz kararını açıklayacak. Beklentiler 250 baz puanlık bir artışı öngörse de gözler karar metninde verilecek sinyallere çevrilmiş durumda. Amerika Merkez Bankası (Fed) da 31 Ocak'ta yılın ilk faiz kararını açıklayacak. Fed için de beklentiler faizi sabit tutması yönünde ancak Fed'in Mart ayında ilk fazi indirimi yapıp yapmayacağıyla ilgili belirsizlik küresel piyasaları etkiliyor? Peki altın, dolar ve borsada son durum ne? HT Mikrofon'da Helin Genç sordu, Haberturk.com Ekonomi Müdürü Selim Karahan yanıtladı.