Özel bankalarda promosyon ne kadar olur? Promosyon için 3 yıl dolmadan emekli maaşı nasıl taşınır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kamu bankaları bu yılki promosyon ödemelerini 8 bin ile 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacağına inanıyorum" açıklaması sonrası emekliler bankaların promosyonlarıyla ilgili detayları merak ediyor. 3 yıl dolmadan emekli maaşını başka bankaya taşıyanlar promosyondan nasıl faydalanır? Promosyon için nasıl başvuru yapılır? Özel bankaların promosyon teklifleri ne zaman belli olur? HT Mikrofon'da Helin Genç sordu, Habertürk Ekonomi Yazarı Ahmet Kıvanç yanıtladı.