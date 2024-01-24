SSK ve Bağ-Kur emeklisine %49,25 zam! Kök ve en düşük maaşlar ne kadar oldu? Farklar ne zaman yatar?

SSK ve Bağ-Kur emeklisine %49,25 zam! Kök ve en düşük maaşlar ne kadar oldu? Farklar ne zaman yatar?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını %49,25'e yükseltiyoruz. Böylece bu yıl tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlıyoruz" açıklamasını yaptı. Peki yüzde 49,25'lik zam sonrası yeni kök aylıklar ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı değişecek mi? Emeklilerin maaş farkları ne zaman hesaplara yatar? HT Mikrofon'da Helin Genç sordu, Habertürk Ekonomi Yazarı Ahmet Kıvanç yanıtladı.