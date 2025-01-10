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        Anasayfa Video 10 Ocak 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        10 Ocak 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Ocak 2025 - 16:52 Güncelleme: 10 Ocak 2025 - 17:09

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 10 Ocak 2025'in öne çıkan haberleri...

        * En düşük emekli aylığının 12.500 TL'den 14.469 TL'ye yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu

        * Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye vizyonumuzun gerçekleşmesi için çoğu gitmiş azı kalmıştır. Tarihi bir sorumluluk üstlendik. Dünyada kartların yeniden karıldığı dönemde ağır bir mesuliyetle karşı karşıyayız. Türkiye'yi güçlenerek çıkarmayacağız, asırlık hayallerimizi gerçeğe dönüştüreceğiz

        * Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Bölücü örgüt ve Suriye'deki uzantıları için artık yolun sonu görünmekte. Suriye'nin teröristlerden arındırılması Türkiye için 2025'in temel öncelikleri arasında

        * NBA maçına İzmir marşı damgası: Alperen Şengün şov yaptı, Houston kazandı

        * ID İletişim Danışmanlık A.Ş'nin kurucusu ve ortağı olan Ayşe Barım hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı. Barım'ın hakkında; Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in kamufle ilişki kurmasına aracılık ettiği ve tekelleşmede rol oynayan bir menajer olduğu iddiaları bulunuyor

        * Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yaşlı ve engelli aylıkları bugün yatırıldı

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