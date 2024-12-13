13 Aralık 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri
Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 13 Aralık 2024'ün öne çıkan haberleri...
* Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Suriye ve Gazze'yi görüştü
* Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz muhacirleri hiçbir zaman kovmayacağız dedik. Biz muhacirlere her zaman sahip çıkacağız. Şimdi geri dönüyorlar. Sabredenler zafere ulaştı
* Taksi, minibüs, otobüs, kamyon ve çekici araç gruplarında trafik sigortası prim ücretlerinde yüzde 10, diğer araç gruplarında yüzde 5 artış kararı alındı
* 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde gruplar belli oldu. E Grubunda yer alan Türkiye Milli Takımının rakipleri Gürcistan, Bulgaristan ve İspanya/Hollanda Uluslar Ligi Çeyrek Final galibi oldu
* Taylor Swift, Beyonce ve Rihanna; Forbes Dergisi'nin geleneksel olarak her yıl belirlediği 'Dünyanın En Güçlü 100 Kadını' listesine girdi
* Tarım ve Orman Bakanlığı, 1 milyar 445 milyon 424 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu