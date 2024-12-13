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        Anasayfa Video 13 Aralık 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        13 Aralık 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Aralık 2024 - 17:12 Güncelleme: 13 Aralık 2024 - 17:20

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 13 Aralık 2024'ün öne çıkan haberleri... 

        * Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Suriye ve Gazze'yi görüştü

        * Cumhurbaşkanı Erdoğan:  Biz muhacirleri hiçbir zaman kovmayacağız dedik. Biz muhacirlere her zaman sahip çıkacağız. Şimdi geri dönüyorlar. Sabredenler zafere ulaştı

        * Taksi, minibüs, otobüs, kamyon ve çekici araç gruplarında trafik sigortası prim ücretlerinde yüzde 10, diğer araç gruplarında yüzde 5 artış kararı alındı

        * 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde gruplar belli oldu. E Grubunda yer alan Türkiye Milli Takımının rakipleri Gürcistan, Bulgaristan ve İspanya/Hollanda Uluslar Ligi Çeyrek Final galibi oldu

        * Taylor Swift, Beyonce ve Rihanna; Forbes Dergisi'nin geleneksel olarak her yıl belirlediği 'Dünyanın En Güçlü 100 Kadını' listesine girdi

        * Tarım ve Orman Bakanlığı, 1 milyar 445 milyon 424 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu

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