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        Anasayfa Video 14 Ağustos 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        14 Ağustos 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ağustos 2024 - 17:18 Güncelleme: 14 Ağustos 2024 - 17:22

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 14 Ağustos 2024'ün öne çıkan haberleri...

        * Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin 23'üncü kuruluş yıldönümünde mesaj: Büyük kongre maratonumuzu kapsamlı değişimin ana zemini olarak görüyoruz

        * Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bugün bir araya gelecek. Abbas yarın da TBMM Genel Kurulu'nda hitap edecek

        * Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 40 zam yapıldı

        * UEFA Süper Kupa sahibini buluyor... Atalanta ile karşılaşacak Real Madrid'de milli yeteneğimiz Arda Güler de sahnede olacak

        * Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır, usta oyuncunun öldüğü yönünde yapılan bir haberin asılsız olduğunu açıkladı

        * Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni genelge ile ilkokullarda sınav saati kaldırıldı.

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