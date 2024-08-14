14 Ağustos 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri
Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 14 Ağustos 2024'ün öne çıkan haberleri...
* Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin 23'üncü kuruluş yıldönümünde mesaj: Büyük kongre maratonumuzu kapsamlı değişimin ana zemini olarak görüyoruz
* Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bugün bir araya gelecek. Abbas yarın da TBMM Genel Kurulu'nda hitap edecek
* Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 40 zam yapıldı
* UEFA Süper Kupa sahibini buluyor... Atalanta ile karşılaşacak Real Madrid'de milli yeteneğimiz Arda Güler de sahnede olacak
* Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır, usta oyuncunun öldüğü yönünde yapılan bir haberin asılsız olduğunu açıkladı
* Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni genelge ile ilkokullarda sınav saati kaldırıldı.