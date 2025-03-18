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        Anasayfa Video 14 Mart 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        14 Mart 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Mart 2025 - 17:03 Güncelleme: 18 Mart 2025 - 17:13

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 14 Mart 2025'in öne çıkan haberleri...

        * İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu! Saldırılarda 400'den fazla Filistinli hayatını kaybetti

        * Bakan Tunç'tan umut hakkı ve af tartışmaları hakkında açıklama

        * Resmi Gazete'de yayımlandı: Banka üzerinden alınan altına ek vergi

        * "Çin’in yapay zekâsına ABD’den darbe! DeepSeek devlet cihazlarında yasaklandı

        * Galatasaray, Fenerbahçe-Samsunspor maçının ardından yaşanan olaylar için TFF'ye başvurdu

        * Dün gece saatlerinde hayatını kaybeden ünlü oryantal Tanyeli, son yolculuğuna uğurlandı

        * Mart ayına ait SED ödemeleri hesaplara yatırıldı

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