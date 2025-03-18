14 Mart 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri
Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 14 Mart 2025'in öne çıkan haberleri...
* İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu! Saldırılarda 400'den fazla Filistinli hayatını kaybetti
* Bakan Tunç'tan umut hakkı ve af tartışmaları hakkında açıklama
* Resmi Gazete'de yayımlandı: Banka üzerinden alınan altına ek vergi
* "Çin’in yapay zekâsına ABD’den darbe! DeepSeek devlet cihazlarında yasaklandı
* Galatasaray, Fenerbahçe-Samsunspor maçının ardından yaşanan olaylar için TFF'ye başvurdu
* Dün gece saatlerinde hayatını kaybeden ünlü oryantal Tanyeli, son yolculuğuna uğurlandı
* Mart ayına ait SED ödemeleri hesaplara yatırıldı