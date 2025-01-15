15 Ocak 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri
Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 15 Ocak 2025'in öne çıkan haberleri...
* Cumhurbaşkanı Erdoğan: Örgütü lağvedecek çalışma başladı. Silahı aradan çıkaralım, 85 milyon olarak birbirimize sıkıca sarılalım. Gerekli çağrı yapılır terör örgütü ve bağlantılı yapılar da gereken adımları atarsa kazanan tüm Türkiye olacaktır
* İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam yapıldı. Karar UKOME toplantısında oy çokluğu ile alındı
* Los Angeles'taki yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi, "alev hortumu" uyarısı yapıldı
* Kasımpaşa'nın genç yıldızı Yasin Özcan, 8 milyon euro bonservis bedeliyle Premier Lig ekibi Aston Villa'ya transfer oldu
* İki gündür Los Angeles'taki evinden şehri gösterip yangın iddialarının gerçeği yansıtmadığını ileri süren Gökhan Özen'e takipçileri teşhiste bulundu; 'Hipomani Gökhan'
* Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 527 sözleşmeli personel alımı yapacak