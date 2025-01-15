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        Anasayfa Video 15 Ocak 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        15 Ocak 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ocak 2025 - 17:07 Güncelleme: 15 Ocak 2025 - 17:26

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 15 Ocak 2025'in öne çıkan haberleri...

        * Cumhurbaşkanı Erdoğan: Örgütü lağvedecek çalışma başladı. Silahı aradan çıkaralım, 85 milyon olarak birbirimize sıkıca sarılalım. Gerekli çağrı yapılır terör örgütü ve bağlantılı yapılar da gereken adımları atarsa kazanan tüm Türkiye olacaktır

        * İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam yapıldı. Karar UKOME toplantısında oy çokluğu ile alındı

        * Los Angeles'taki yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi, "alev hortumu" uyarısı yapıldı

        * Kasımpaşa'nın genç yıldızı Yasin Özcan, 8 milyon euro bonservis bedeliyle Premier Lig ekibi Aston Villa'ya transfer oldu

        * İki gündür Los Angeles'taki evinden şehri gösterip yangın iddialarının gerçeği yansıtmadığını ileri süren Gökhan Özen'e takipçileri teşhiste bulundu; 'Hipomani Gökhan'

        * Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 527 sözleşmeli personel alımı yapacak

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