Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Anasayfa Video 16 Ocak 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        16 Ocak 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Ocak 2025 - 17:17 Güncelleme: 16 Ocak 2025 - 17:32

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 16 Ocak 2025'in öne çıkan haberleri...

        * Gazze ateşkesi askıda mı? İsrail-Hamas hattında varılan ateşkes anlaşmasının ardından İsrail'den "Hamas, ateşkes anlaşmasının tüm unsurların kabul edene kadar kabine toplanmayacak" açıklaması geldi

        * İstanbul'da son günlerde sahte içkiden zehirlenip hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi

        * Kamu bankaları 'yerli kartları' önceliklendirecek

        * 2. ve 3. Lig heyecanı artık HT Spor'da yaşanacak

        * Sinemanın unutulmaz filmlerinden olan 'Zübük', yeniden çekilecek. 1980'de Kemal Sunal'ın hayat verdiği 'Zübükzade' karakterini, oğlu Ali Sunal canlandıracak

        * Motorinin litre fiyatına, bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 46 kuruş zam yapıldı

        BAKMADAN GEÇME

        İlkan Karaman'ın ölümünde tahliye edilen sürücü yeniden tutuklandı!
        İlkan Karaman'ın ölümünde tahliye edilen sürücü yeniden tutuklandı!
        İstanbul'da sahte alkol operasyonlarında 32 bin 862 litre kaçak alkol ele geçirildi
        İstanbul'da sahte alkol operasyonlarında 32 bin 862 litre kaçak alkol ele geçirildi
        CHP lideri Özel'den Beşiktaş Belediyesi önünde açıklamalar
        CHP lideri Özel'den Beşiktaş Belediyesi önünde açıklamalar
        Anne babasını darp eden adamı öldürmek için 8 yıl plan yaptı, 3 saniyelik görüntüden yakalandı
        Anne babasını darp eden adamı öldürmek için 8 yıl plan yaptı, 3 saniyelik görüntüden yakalandı