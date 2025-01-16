16 Ocak 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 16 Ocak 2025'in öne çıkan haberleri...

* Gazze ateşkesi askıda mı? İsrail-Hamas hattında varılan ateşkes anlaşmasının ardından İsrail'den "Hamas, ateşkes anlaşmasının tüm unsurların kabul edene kadar kabine toplanmayacak" açıklaması geldi

* İstanbul'da son günlerde sahte içkiden zehirlenip hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi

* Kamu bankaları 'yerli kartları' önceliklendirecek

* 2. ve 3. Lig heyecanı artık HT Spor'da yaşanacak

* Sinemanın unutulmaz filmlerinden olan 'Zübük', yeniden çekilecek. 1980'de Kemal Sunal'ın hayat verdiği 'Zübükzade' karakterini, oğlu Ali Sunal canlandıracak

* Motorinin litre fiyatına, bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 46 kuruş zam yapıldı