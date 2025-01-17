17 Ocak 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri
Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 17 Ocak 2025'in öne çıkan haberleri...
*Beşiktaş Belediyesi hakkındaki soruşturmaya değinen ve CHP'yi eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onlar da çok iyi biliyorlar ki daha turpların büyükleri heybede. Telaşlarının sebebi bu
* Konut Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 29,4 oranında yükseldi, reel olarak ise yüzde 10,4 oranında azaldı. Böylece 2024 yılında konut fiyatları, enflasyona karşı yenildi
* İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze'de ateşkesi onayladı. İsrail Kabinesi'nin ateşkesi görüşmesi bekleniyor
* Trabzonsporlu futbolcu Enis Destan, nişanlısı Arzum Kuruçalı ile nişanlanmasına karşı çıkan annesi Gül Destan'ı Instagram hesabından sildi
* Kızılcık Şerbeti bu akşam 84. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Kadroya Ece İrtem dahil oldu. İrtem, dizide Kıvılcım'ın arkadaşı olan Işıl karakterini hayat verecek