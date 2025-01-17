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        Anasayfa Video 17 Ocak 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        17 Ocak 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ocak 2025 - 16:55 Güncelleme: 17 Ocak 2025 - 17:01

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 17 Ocak 2025'in öne çıkan haberleri...

        *Beşiktaş Belediyesi hakkındaki soruşturmaya değinen ve CHP'yi eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onlar da çok iyi biliyorlar ki daha turpların büyükleri heybede. Telaşlarının sebebi bu

        * Konut Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 29,4 oranında yükseldi, reel olarak ise yüzde 10,4 oranında azaldı. Böylece 2024 yılında konut fiyatları, enflasyona karşı yenildi

        * İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze'de ateşkesi onayladı. İsrail Kabinesi'nin ateşkesi görüşmesi bekleniyor 

        * Trabzonsporlu futbolcu Enis Destan, nişanlısı Arzum Kuruçalı ile nişanlanmasına karşı çıkan annesi Gül Destan'ı Instagram hesabından sildi

        * Kızılcık Şerbeti bu akşam 84. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Kadroya Ece İrtem dahil oldu. İrtem, dizide Kıvılcım'ın arkadaşı olan Işıl karakterini hayat verecek

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