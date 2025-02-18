18 Şubat 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 18 Şubat 2025'in öne çıkan haberleri...

* Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Riyad'da ABD ve Rus heyetleri "Ukrayna - Rusya" savaşını görüştü

* İstanbul için kar yağışı tahmini: Perşembe başlayacak ve 4 gün sürecek, AKOM turuncu kodlu meteorolojik uyarı yayımladı

* Ocak ayında Konut Fiyat Endeksi, bir önceki aya göre yüzde 4,7 oranında artsa da reel düşüş 12. ayını doldurdu

* Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: TFF'nin daveti samimiyetsiz

* Ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemden düşmeyen ve kalp spazmı geçiren Özcan Deniz: Gayet iyiyim ve de her şey yolunda

* TOKİ, 48 ilde toplamda 558 arsayı açık artırma yöntemi ile satacak. 25-26 Şubat tarihlerinde yapılacak müzayedede alıcılar yüzde 25 peşin, 24 ay vade ödeme seçeneği ile istediği arsayı alabilecek