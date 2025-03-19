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        Anasayfa Video 19 Mart 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        19 Mart 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Mart 2025 - 17:20 Güncelleme: 19 Mart 2025 - 17:25

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 19 Mart 2025'in öne çıkan haberleri...

        * Ekrem İmamoğlu ve 106 kişi hakkında İBB’deki terör ve yolsuzluk soruşturmaları kapsamında gözaltı kararı

        * Dolar, Euro ve altında rekor, borsada düşüş... Bakan Şimşek: Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor

        * İBB merkezli yolsuzluk soruşturmasında şarkıcı Ercan Saatçi de gözaltına alındı

        * ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy bugün Trump'la görüşecek

        * UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında A Milli Futbol Takımımız, yarın sahasında Macaristan ile karşı karşıya gelecek

        * Emlak Konut GYO’nun İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir’deki 25 projeyi kapsayan ‘Kazançlı Yatırım Kampanyası’ için başvurular devam ediyor

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