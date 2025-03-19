19 Mart 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri
Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 19 Mart 2025'in öne çıkan haberleri...
* Ekrem İmamoğlu ve 106 kişi hakkında İBB’deki terör ve yolsuzluk soruşturmaları kapsamında gözaltı kararı
* Dolar, Euro ve altında rekor, borsada düşüş... Bakan Şimşek: Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor
* İBB merkezli yolsuzluk soruşturmasında şarkıcı Ercan Saatçi de gözaltına alındı
* ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy bugün Trump'la görüşecek
* UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında A Milli Futbol Takımımız, yarın sahasında Macaristan ile karşı karşıya gelecek
* Emlak Konut GYO’nun İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir’deki 25 projeyi kapsayan ‘Kazançlı Yatırım Kampanyası’ için başvurular devam ediyor