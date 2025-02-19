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        Anasayfa Video 19 Şubat 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        19 Şubat 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Şubat 2025 - 16:46 Güncelleme: 19 Şubat 2025 - 16:58

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 19 Şubat 2025'in öne çıkan haberleri...

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