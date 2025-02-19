19 Şubat 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri
Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 19 Şubat 2025'in öne çıkan haberleri...
* Cumhurbaşkanı Erdoğan: TÜSİAD'ın açıklaması haddini aştı
* Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara ziyareti dönüşü konuştu: Trump'ın daha çok yanımızda olmasını isterim
* Emlak Konut, yeni konut kampanyasını açıkladı
* TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde yabancı hakem olacak
* Feyza Aktan: Beni, Özcan Deniz dövmedi
* ÖSYM'nin düzenlediği ALES 1 başvuruları başladı