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        Anasayfa Video 20 Kasım 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        20 Kasım 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Kasım 2024 - 17:28 Güncelleme: 20 Kasım 2024 - 17:31

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 20 Kasım 2024'ün öne çıkan haberleri...

        * Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Bahçeli ile görüşmemizde siyasetin ve ülkenin gündemindeki tüm konuları detaylıca ele aldık. 'Terörsüz Türkiye' hedefimize giden yolda atılabilecek ilave adımları aramızda değerlendirdik

        * Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon ve asgari ücret açıklaması: Biz ne emeklimizi ne memurumuzu ne asgari ücretlimizi, toplumun hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz

        * Trump'tan bir şaşırtan karar daha: Güreş şirketi kurucusu Linda McMahon'ı Eğitim Bakanlığı'na aday gösterdi

        * Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalacak Jayden Oosterwolde: Planım, bu sezon kendimi göstermek ve ayrılmaktı. Bu planım suya düştü. Bununla mücadele etmeliyim. O zaman her şey yoluna girecektir

        * Ferdi Tayfur'un, Habibe Ümyani Demir'den doğma oğlu Taha Tayfur yıllar sonra ortaya çıktı

        * Bugün 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü

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