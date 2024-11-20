20 Kasım 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 20 Kasım 2024'ün öne çıkan haberleri...

* Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Bahçeli ile görüşmemizde siyasetin ve ülkenin gündemindeki tüm konuları detaylıca ele aldık. 'Terörsüz Türkiye' hedefimize giden yolda atılabilecek ilave adımları aramızda değerlendirdik

* Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon ve asgari ücret açıklaması: Biz ne emeklimizi ne memurumuzu ne asgari ücretlimizi, toplumun hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz

* Trump'tan bir şaşırtan karar daha: Güreş şirketi kurucusu Linda McMahon'ı Eğitim Bakanlığı'na aday gösterdi

* Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalacak Jayden Oosterwolde: Planım, bu sezon kendimi göstermek ve ayrılmaktı. Bu planım suya düştü. Bununla mücadele etmeliyim. O zaman her şey yoluna girecektir

* Ferdi Tayfur'un, Habibe Ümyani Demir'den doğma oğlu Taha Tayfur yıllar sonra ortaya çıktı

* Bugün 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü