27 Ocak 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 27 Ocak 2025'in öne çıkan haberleri...

* Grand Kartal Otel'in muhasebe müdürü Kadir Özdemir, savcılıkta yangın denetim raporundaki eksiklikleri gidermenin çok masraflı olduğu kanaatine vardıklarını ve Bolu Belediye Başkan Yardımcısının tavsiyesiyle başvurularını geri çektiklerini öne sürdü

* Elektrik faturalarında 1 Şubat itibarıyla yeni dönem başlıyor. Ayda 417 kWh'den fazla tüketimi bulunan mesken aboneleri daha yüksek fatura ödeyecek

* ABD Başkanı Trump ile Grönland konusunda gerilim yaşayan Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile evinde akşam yemeğinde bir araya geldi

* Fenerbahçe Talisca transferini bitirdi: İstanbul'a geliyor!

* Gülben Ergen, Sıla bebek için bulunduğu paylaşım nedeniyle şikâyet edildi. Ergen, bu konuda ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı

* EKPSS tercihleri bugün sona eriyor