Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 29 Mayıs 2025'in öne çıkan haberleri...

AK Parti, yeni infaz düzenlemesini Meclis'e sundu. Paketin içeriği hakkında açıklama yapan AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, "Suç işlenmesinin önüne geçeceğiz" dedi

Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi'nin 11 saat sürecek İstanbul Boğazı'ndaki geçişi başladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın en büyük maddi destekçisi olan dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Hükümet Verimliliği Bakanlığı'ndan (DOGE) ayrıldığını duyurdu. Trump-Musk ayrılığının perde arkasında ne var?

14 yıl Galatasaray'da forma giyen Fernando Muslera, veda ettiğini resmen açıkladı

'Yalan tanıklık' suçlamasıyla 23 Mayıs'ta hapis cezası aldığı duruşmaya ameliyat olduğu için katılamayan Rıza Kocaoğlu, iyileşti. Kocaoğlu, spor yaparken verdiği pozları paylaştı

İstanbul'un Fethi'nin 572. yılı kutlanıyor