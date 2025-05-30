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        Anasayfa Video 30 Mayıs 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        30 Mayıs 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Mayıs 2025 - 17:07 Güncelleme: 30 Mayıs 2025 - 17:14

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 30 Mayıs 2025'in öne çıkan haberleri...

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizsiz ekonomi özlemimi dillendirmeye devam edeceğim. Tıpkı dünya 5'ten büyüktür iddiamızda olduğu gibi faize dayalı ekonomik nizamın değişmesi için de dik duracağız

        Kremlin, Rus heyetinin 2 Haziran'da İstanbul'da Ukrayna ile görüşmek için hazır olacağını duyurdu

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP lideri Özgür Özel ile görüştü. Kurtulmuş açıklamasında "Terörsüz Türkiye sürecini müzakere ettik" derken, Özel de "Komisyonun ne şekilde çalışacağı önemli. Parlamento konuşulan yerdir. Herkesin rızasının alınmasını toplumsal mutabakat olarak çok önemli görüyoruz" dedi

        Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında şampiyon Galatasaray sahasında Rams Başakşehir'le karşı karşıya gelecek

        Uzun süredir kanser tedavisi gören şarkıcı Şimal, 39 yaşında hayata veda etti

        MEB tarafından 1 milyon 23 bin 577 öğrencinin başvurduğu Bursluluk Sınavı sonuçları açıklandı

         

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