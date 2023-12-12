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        Anasayfa Video Asgari ücret 2024 yılında ne kadar olmalı? İşte vatandaşın asgari ücret beklentisi

        Asgari ücret 2024 yılında ne kadar olmalı? İşte vatandaşın asgari ücret beklentisi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Aralık 2023 - 11:18 Güncelleme: 12 Aralık 2023 - 12:27

        Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı ve geri sayım başladı. Komisyon tarafından belirlenecek asgari ücret, 2024 yılının tamamında geçerli olacak. Peki vatandaşın asgari ücret beklentisi ne kadar? Haberturk.com Editörü Helin Genç ve Rüzgar Ali Özkan'ın haberi...

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