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        Anasayfa Video Bebeklerde meme reddi neden olur?

        Bebeklerde meme reddi neden olur?

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        Habertürk
        Giriş: 01 Mart 2025 - 12:13 Güncelleme: 01 Mart 2025 - 12:18

        Bebeklerde meme reddi veya memeye küsme genellikle geçici bir sorun olsa da annelerin tadını kaçıracak bir durum. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, "Meme reddi geliştiyse bebek bir şeylerin tam olarak yolunda gitmediğini söylemeye çalışıyordur. Bebekler birdenbire birkaç gün meme emmek istemezler, adeta memeyle kavga etmeye başlarlar. Memeyi görünce ağlar, ağzını kapatır, ay olarak daha büyükse eliyle vurur, bir nevi memeyle kavga eder. Özetle birkaç gün süren meme grevine girer. Her bebek bu dönemden geçer, genellikle 2-5 gün sürer. Ancak sık sık tekrarlayabilir. Bazı bebeklerde çok nadiren birinci aydan sonra görülür ama genelde  dördüncü aydan itibaren olur. Genelde geçicidir, altta yatan nedeni bulmak gerekir" dedi.

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