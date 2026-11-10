Bugün Ne Oldu? 10 Kasım 2026 haberleri: Saat 9.05'te hayat durdu, Çelik fabrikasındaki faciada 18 can kaybı, Emlak Katılım satın almaları tamamladı, Peynir üretiminde yeni dönem

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.

SAAT 09.05'TE HER YERDE HAYAT DURDU

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 88'inci yıldönümünde anılıyor. Saat 9'u 5 geçe tüm yurtta siren sesleriyle birlikte hayat durdu. Yağışlı havaya rağmen Dolmabahçe Sarayı önünde uzun kuruklar oluştu, vatandaşlar Anıtkabir'e akın etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: İÇ CEPHEMİZİ TAHKİM EDİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet erkanı ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret ederek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Ardından Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda düzenlenen anma töreninde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mustafa Kemal Atatürk, İzmir Rıhtımı'nın düşman çizmeleriyle kirlendiği günlerde Anadolu'da bağımsızlık meşalesini ateşlemiştir. Dahili ve harici saldırılar karşısında sığındığımız en muhkem kalemiz olan iç cephemizi, yeni hamlelerle daha da tahkim ediyoruz." dedi.

ÇELİK FABRİKASINDA FACİA: 18 CAN KAYBI

Şimdi İzmir'den gelen kötü haberin detaylarına bakacağız. Dün öğle saatlerinde Aliağa'da bir çelik döküm fabrikasında, bakım çalışması yapıldığı sırada tavan vinci koparak ark ocağına düştü. Düşen parçaların doğalgaz hattını koparması sonucu yaşanan patlamada, 18 işçi yaşamını yitirdi, kayıp 1 kişi aranıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, olaya ilişkin "İhmali olanlar hesap verecek" dedi. 6 kişi gözaltına alınırken, 11 kişi için de gözaltı kararı verildi. Son 8 yılda aynı fabrikada yaşanan iş kazalarında 8 çalışanın hayatını kaybettiği öğrenildi.

EMLAK KATILIM SATIN ALMALARI TAMAMLADI

Ekonomi gündemine bakalım... Emlak Katılım, fon soruşturması kapsamında tasfiyesine karar verilen Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası'nın satın alınması sürecini tamamladı.

BAKANLIK, 'VERGİ YÜZSÜZLERİ'Nİ AÇIKLAYACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 milyon lira ve üzerinde vergi borcu veya kesinleşmiş vergi cezası bulunan mükelleflerin kamuoyuna açıklanmasına karar verdi. Vergi borçlularının listeleri aralık ayında önce vergi dairelerinde, ardından Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yayımlanacak.

PEYNİR ÜRETİM VE ETİKETLEMESİNDE YENİ DÖNEM

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni Peynir Tebliği ile peynirlerin üretiminden ambalajlanmasına, etiketlenmesinden satışına kadar pek çok alanda standartlar güncellendi. En az 4 ay olgunlaştırma şartı getirilirken, etiketlerde "köy peyniri", "doğal peynir" gibi ibareler kullanılmayacak.

ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ İÇİN 300 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 devam ediyor. Burada konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji dönüşümü için 2040'a kadar yaklaşık 300 milyar dolarlık yatırım öngördüklerini bildirdi.

TRUMP'TAN 'İRAN'A ASKERİ HAREKAT' SORUSUNA YANIT

Şimdi dünyada gözlerin üzerinde olduğu İsrail ve ABD ara seçimleri geride kaldı. Biliyorsunuz sonuçlar da Netanyahu ve Trump'ın pek istediği gibi olmadı... Bu sırada en çok konuşulan konu da ABD ara seçimlerinin ardından İran'a yeni bir saldırının olup olmayacağıydı. Şimdi Trump bununla ilgili bir açıklama yaparak, İran ile savaşın bitiş sürecinde olduğunu belirtti ve "Şu anda İran'a askeri harekat düzenlemek pek gerekli bir şey gibi görünmüyor ancak her türlü ihtimale karşı hazırız" dedi.

"NETANYAHU, TRUMP'I İRAN'A SALDIRIYA İKNA ETMEK İÇİN HER GÜN ARIYOR"

Financial Times ise haberinde, Netanyahu'nun İran'a yeni saldırıya ikna etmek için Trump'ı her gün aradığını iddia etti. Gazeteye konuşan kaynak, Beyaz Saray içinde ve dışında İran'la savaşı istemeyen kesimlerin Netanyahu'nun baskısını boşa çıkarmaya çalıştığını söyledi.

VIKTOR ORBAN'IN KARDEŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bu arada Macaristan'da eski başbakan Viktor Orban'ın kardeşi ve Orban'ın partisinden üç eski bakan, insan kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

FENERBAHÇE OTOBÜSÜNE SALDIRI: 40 METREDEN ATEŞ EDİLMİŞ

Fenerbahçe takım otobüsüne Trabzon'da 2015 yılında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. İddianamede; otobüse yönelik saldırının 40 metre mesafeden yapıldığı ve otobüsün 239 metre sonra durabildiği belirtildi. Ayrıca ele geçen tüfeğin, saldırının olduğu yere 120 metre mesafede bulunduğu bilgisine yer verildi. Olay günü şüphelilerin 72 telefon görüşmesi yaptığı belirlendi.