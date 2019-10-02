Bugünün Ajandası... Haberturk.com'un gündemi... (2 Ekim 2019)

CHP ve HDP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Savunma Üniversitesi 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne iştirak edecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2'nci Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi ile trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek amacıyla Orhan Cemal Fersoy İlkokulu ve Akay Kavşağı'nda "yaya geçidi nöbetleri"ne katılacak. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, eylül ayı ihracat rakamlarını açıklayacak. 2 Ekim 2018'de katledilen Cemal Kaşıkçı'nın ölüm yıl dönümü dolayısıyla Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir dakikalık saygı duruşunda bulunacak, anma etkinliği düzenleyecek.