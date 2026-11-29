Anasayfa Video Dükkanı basıp esnafa saldırdılar Dükkanı basıp esnafa saldırdılar Habertürk Giriş: 29 Kasım 2026 - 13:44 Güncelleme: 29 Kasım 2026 - 13:48 facebook twitter-x nsosyal linkedin whatsapp mail copy İstanbul Ümraniye'de aldıkları köpeğin parasını isteyen esnafın dükkanını basan grup dehşet saçtı BAKMADAN GEÇME Johan Elmander HT Spor'a konuştu! Beşiktaş derbisi, Galatasaray sevgisi ve Deniz Gül yorumu Küçük çatlakların devasa yarıklara ulaşmaya başladığı mahallede vatandaşlar korku içerisinde Kırklareli ve Edirne'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı ASELSAN'dan 10 bin saat uçan yerli pod Şurada Paylaş! facebook twitter-x nsosyal linkedin whatsapp mail copy Yazı Boyutu Küçük Normal Orta Büyük Ekstra Büyük Ana Sayfa Yazı Boyutu Paylaş Favoriler Kaydet Görüntüle