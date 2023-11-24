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        Anasayfa Video Evde İstanbul İçin Son Çağrı, sinemada Napolyon! 24 Kasım vizyondaki filmler, tiyatro ve müzeler

        Evde İstanbul İçin Son Çağrı, sinemada Napolyon! 24 Kasım vizyondaki filmler, tiyatro ve müzeler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Kasım 2023 - 12:13 Güncelleme: 24 Kasım 2023 - 13:56

        Bu hafta izleyicinin en çok merak ettiği 2 film: İstanbul İçin Son Çağrı ve Napolyon... 'İstanbul İçin Son Çağrı', Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'u Aşk-ı Memnu'dan 13 yıl sonra bir araya getiren film oldu. 'Napolyon' filminde Ridley Scott'un yönetmen koltuğunda oturuyor. Fransız film eleştirmenlerinde pek geçer not alamayan filmde 2019 yılında Joker filmindeki performansıyla Oscar kazanan Joaquin Phoenix'in Napolyon'a nasıl hayat verdiği merak ediliyor. 24 Kasım'da Netflix'te yayınlanacak İstanbul İçin Son Çağrı filmi nasıl? Vizyondaki filmler arasında en çok dikkat çeken Napolyon, için diğer eleştirmenler ne söylüyor? Bu hafta hangi tiyatro oyunları var? Hafta sonunu keyifli kılacak sergi ve müzeler nerede? Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, HT Mikrofon'da Helin Genç'e değerlendirdi.

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